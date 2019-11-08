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فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد عددا من المشروعات بمنطقة مصر الجديدة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:13 م
فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد عددا من المشروعات بمنطقة مصر الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الجمعة، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.
 
ووجه الرئيس بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة وفق اعلي معايير الجودة وكذا مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي، كما حرص الرئيس علي الالتقاء مع عدد من العاملين بتلك المشروعات.
 
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن هذه الأعمال تتضمن كوبري الميرغني وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسي وميادين كل من أحياء سفير وهارون والتجنيد ، وكذلك المحاور الجديدة بكل من شوارع النزهة وأبو بكر والخليفة المأمون.
 
 

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مصر الجديدة

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