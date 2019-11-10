القبض على تشكيل عصابى لسرقة المساكن ببولاق أبو العلا

كتب عبد الرحمن سيد

القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة بولاق أبو العلا، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد بأن "م. و. ع" 46 سنة صاحب مركز صيانة سيارات، باكتشافه سرقة ( 7 جي أم " مضخم صوت " ، 10 قطع استانلس ، 2 طفاية حريق ، عدة نجارة ، عدة سباكة) من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو تشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها"ا. ف. ر" 42 سنة عاطل والسابق إتهامه في عدد 11 قضية أخرهم 5250 لسنة 2018م بولاق " مخدرات " و"ك". ج. ح " 24 سنة عاطل، و" ا. ن. ا" 27 سنة عاطل.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية (ضبطت بإرشادهم ).

بتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن، بذات الأسلوب باستخدام الاداه المضبوطة، بحوزتهم واعترفوا بارتكابهم سرقات أخرى.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهمان الأول والثاني، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية،وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.