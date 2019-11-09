حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة رواد مسجد السيدة زينب

كتب سليم على

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة رواد مسجد السيدة زينب.

كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة فى المسجد، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم فى الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا يفيد سرقة 5 مواطنين أثناء تواجدهم لزيارة مسجد السيدة زينب.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين وخاصة المغتربين أثناء نومهم داخل المسجد للارتياح من عناء السفر.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا يفيد ضبط 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين فى مسجد السيدة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.