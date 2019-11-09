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شاهد إصابة أمين شرطة بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة فى الشرقية

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:04 ص
شاهد إصابة أمين شرطة بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة فى الشرقية إنقاذ القطة
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب أمين شرطة من قوة الحماية المدنية بالشرقية بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة محاصرة بأحد الطوابق العليا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بمنطقة الفراخة بمدينة الزقازيق، دائرة قسم أول الزقازيق.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى لشرطة النجدة بوجود قطة محاصرة بأحد الطوابق العليا المهجورة من السكان بمنطقة الفراخة بمدينة الزقازيق، وتوجهت قوة من الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية بالشرقية، وتمكنت القوة من إنقاذ القطة، فيما أصيب أمين شرطة بكسر بالساق وتم نقله للمستشفى.

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إنقاذ قطة (8)
إنقاذ قطة

الشرقية

الحماية المدنية

قطة محاصرة

الزقازيق

اليوم السابع بلس

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