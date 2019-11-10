الداخلية التونسية تضبط 16 شخصا حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية

تونس (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية ضبط 16 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البرية والبحرية بصورة غير شرعية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، أن دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنقردان بولاية مدنين تمكنت من ضبط 13 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة حاولوا اجتياز الحدود الليبية التونسية بصورة غير شرعية.



كما ألقت دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بولاية القصرين القبض على شخص حاول اجتياز الحدود الجزائرية باتجاه الأراضي التونسية بصورة غير شرعية.



وضبطت دورية تابعة للمركز البحري للحرس الوطني بمدينة حلق الوادى شخصين كانا بصدد إعلاء السور الخارجي للميناء التجاري بحلق الوادي من أجل التسلل إلى إحدى البواخر التجارية الراسية، بهدف اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه أوروبا.



وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.