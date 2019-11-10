التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب المغافلة بالخليفة

كتب سليم على

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق مع سيدتين وسائق، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المتاجر بأسلوب المغافلة بالخليفة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة بميدان الإشارة ـ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كل من "حسام. و" ، 25 سنة، سائق ، و"سعاد. ج" ، 45 سنة، ربة منزل ، و"هدى. ص" ، 45 سنة، ربة منزل ( شقيقة زوج الثانية ) ، اثناء استقلالهم السيارة رقم أ ب 8154 ماركة لادا موديل 2018م موكا اللون " قيادة الأول "، ويعمل عليها كسائق بشركة توصيل، وبحوزتهم مبلغ مالي 20 ألف جنيه " مجهول المصدر ".

وبمناقشتهم عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بإسلوب " المغافلة " عن طريق قيام المتهمتين الثانية والثالثة بمغافلة المجني عليهم ، وقيام المتهم الأول بانتظارهما بالسيارة قيادته لتسهيل هروبهم، وأن المبلغ المالي من متحصلات واقعتي سرقة.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا علي المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وقررا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .