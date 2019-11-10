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القبض على تشكيل عصابى لسرقة المتاجر بأسلوب المغافلة بالخليفة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:03 ص
القبض على تشكيل عصابى لسرقة المتاجر بأسلوب المغافلة بالخليفة القبض على تشكيل عصابى
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على سيدتين وسائق، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المتاجر بأسلوب المغافلة بالخليفة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة بميدان الإشارة ـ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كل من "حسام. و" ،  25 سنة، سائق ، و"سعاد. ج" ، 45 سنة، ربة منزل ، و"هدى. ص" ، 45 سنة، ربة منزل   ( شقيقة زوج الثانية ) ، اثناء استقلالهم السيارة رقم أ ب 8154  ماركة لادا موديل 2018م  موكا اللون " قيادة الأول "، ويعمل عليها كسائق بشركة توصيل، وبحوزتهم مبلغ مالي 20 ألف جنيه " مجهول المصدر ".
 
وبمناقشتهم عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بإسلوب " المغافلة " عن طريق قيام المتهمتان الثانية والثالثة بمغافلة المجني عليهم , وقيام المتهم الأول بانتظارهما بالسيارة قيادته لتسهيل هروبهم ،  وأن المبلغ المالي من متحصلات واقعتي سرقة.
 
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا علي المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وقررا بأنهما كانا  في سبيلهما للإبلاغ ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة  ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى .
 
 

تشكيل عصابى

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

الخليفة

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