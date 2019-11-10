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الأبواق بديلا عن الإنترنت وقت انقطاعه للتواصل بين المتظاهرين بالعراق

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:36 ص
الأبواق بديلا عن الإنترنت وقت انقطاعه للتواصل بين المتظاهرين بالعراق العراق
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ابتكر المتظاهرون في المدن العراقية طرقا عدة للتواصل خلال التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية لتجاوز مشكلات قطع خدمات الإنترنت والتشويش على الاتصالات الهاتفية، وبين تلك الطرق استخدام الأبواق التي يطلقونها على شكل مجموعات لتعريف الناس بوجود تظاهرات في منطقة أو شارع، أو التحذير من خطر قادم خلال التظاهرة.

وعادت خدمة الإنترنت اليوم، الأحد، إلى بعض مناطق العراق ولاحظ المستخدمين عودة خدمة الإنترنت، فى بعض المناطق بعد أيام من انقطاعها بشكل مفاجئ .

وبحسب تقرير لقناة السومرية العراقية، بدأ المتظاهرون باستخدام الأبواق منذ قطع الإنترنت عن معظم مدن البلاد، والتشويش على الاتصالات الهاتفية.

وقال الناشط نبيل عباس : "ابتكرنا وسنبتكر طرق تواصل مختلفة، ومنها الأبواق الهوائية التي يستخدمها مشجعو كرة القدم، والبعض يشتريها من الأسواق، أو يصنعها في المنزل من قناني المشروبات الغازية الفارغة، وباتت أصوات الأبواق وسيلة لإعلان انطلاق تظاهرة في مكان ما، أو الحشد للتظاهر، وتعريف المواطنين بوجود احتجاجات في الشوارع".

ومع انطلاق التظاهرات في العراق مطلع شهر اكتوبر الماضي، كان الناشطون يحشدون للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما كانوا ينقلون عبرها أخبار التظاهرات وأماكن التجمع، لكنه تم قطع خدمات الإنترنت.

فيما اكد الناشط علي طعمة "في مدينتي الناصرية، حجبت عنا الحكومة كل أشكال التواصل، فقطعت الإنترنت، وقامت بالتشويش على شبكات الهاتف، ومنعت أي تغطية إعلامية للاحتجاجات، فابتكرنا طرقا جديدة للتواصل من بينها استعمال الأبواق عند انطلاق التظاهرات".

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية ويدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين، وتوعد الحكومة العراقية للمخربين بين لمتظاهرين بعقوبات صارمة ودعواتها للتظاهر السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة، وشهدت الساحات الرئيسية ومحافظات عراقية، أمس السبت، استمرارًا للتظاهرات ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين، في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للقوات الأمنية في الشوارع، ومحاولات حثيثة لفض اعتصام وسط العاصمة بغداد.


العراق

تظاهرات العراق

اخبار العراق

انقطاع الانترنت

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