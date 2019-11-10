إصابة شخصين في انهيار سقف منزل بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيب شخصان، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر انهيار سقف الطابق الأول بمنزل مكون من 3 طوابق بشارع "وادي النيل" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بإصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر حدوث انهيار بسقف الطابق الأول من منزل مكون من 3 طوابق بشارع "وادي النيل" بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات