إصابة مُسن فى إنهيار منزل بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيب مُسن، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، إثر إنهيار منزل من طابق واحد بمنطقة الإشارة التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بإنهيار منزل بمنطقة "الإشارة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

بالانتقال والفحص، تبين إنهيار منزل من طابق واحد بسبب الرطوبة، مما أسفر عن إصابة "شعبان عبدالحميد سلامة" 85 سنة، مريض عقلي، كان يقطن المنزل وحده، والذى أصيب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1311 إدارى ثانٍ الزقازيق لسنة 2019