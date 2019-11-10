إسكان الوادي الجديد استكمال تنفيذ مشروع إقامة 3 قرى نموذجية بالخارجة

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن استكمال تنفيذ مشروع إقامة 3 قري نموذجية شمال واحة الخارجة، ضمن مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة.

أكد الزملوط، خلال تفقده للمشروع اليوم، أن المشروع يستهدف إقامة منازل مجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب، وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بواقع 3 قري، تشمل القرية الواحدة علي 100 منزل مصمم علي الطراز البيئي، مساحة المنزل الواحد 110 متر مربع ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة حيوانية، بالإضافة إلي تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 فدان مستصلحة بالكامل.

ووجه الزملوط، بتسوية الطرق الداخلية بالقرية الأولي التي تم الانتهاء منها وتجري بها التشطيبات النهائية وذلك تمهيدًا لتسليمها للمنتفعين.

كما وجه المحافظ، إنشاء سور للمدرسة وتخصيص مكتب للإداريين بها، وسرعة الانتهاء من الأعمال بمحطتي مياه الشرب والمعالجة، وتوفير مصدر مياه مؤقت لحين الانتهاء من تشغيل محطة المياه، وكذلك سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالقرية الثانية وفقا للتوقيتات المحددة.‎