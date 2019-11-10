إدارة إنستجرام توجه صفعة قوية للجزيرة القطرية.. تعرف على السبب

كتب أحمد عرفة

نقل موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، تقرير صحيفة بلومبرج الأمريكية، التى أكدت رفض إدارة موقع إنستجرام طلب قناة الجزيرة بحظر الحساب الخاص بشبكة "قطريليكس"، وسط ادعاءات مغرضة حول الحساب وتقديم معلومات مغلوطة لا تمس الحقيقة.



وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن طلب قناة الجزيرة بإيقاف حساب "قطريليكس" هو أمر مرفوض نهائيًا، لاسيَّما أن ذلك الحساب يتبع المهنية ولا يخالف القوانين الخاصة بإدارة إنستجرام.



وأوضح موقع قطريليكس، أن إدارة قناة الجزيرة حاولت أن تقوم أيضًا بإغلاق حساب "قطريليكس" عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع التدوينات "تويتر"، ولكن كل تلك الطلبات قوبلت بالرفض، حيث سيطرت حالة من الرعب والقلق إثر قيام "قطريليكس" بالكشف عن فضائح تخص القناة والتعليمات التى تتلقاها من جانب الديوان الأميرى؛ الأمر الذى تم الكشف عنه فى أكثر من مناسبة.