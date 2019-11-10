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خلال مهرجان الموسيقى العربية..

أوبرا دمنهور تستضيف اليوم محمد ثروت للاحتفال بالمولد النبوى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:00 ص
أوبرا دمنهور تستضيف اليوم محمد ثروت للاحتفال بالمولد النبوى الفنان محمد ثروت - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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يواصل مهرجان الموسيقى العربية فاعلياته الفنية بمسرح دار أوبرا دمنهور فى دورته الثامنة والعشرون بمشاركة نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى.

حيث تستضيف اليوم دار الأوبرا بدمنهور الفنان محمد ثروت لتقديم باقة من أشهر الأغانى التراثية والدينية بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بمصاحبة المايسترو علاء عبد السلام.

كما يشارك فى الحفل فرقة الإنشاد الدينى ونجوم الأوبرا أحمد حسن ووائل سراج وأشرف زيدان ومحمد عبد التواب.

يذكر أن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية قد بدأت على مسرح أوبرا دمنهور يوم السبت الماضى تحت رعاية رئيس هيئة دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر.

وشارك فى المهرجان نخبة من فرق ونجوم الموسيقى العربية منهم الفنان المغربى فؤاد زبادى والعازف اللبنانى جهاد عقل والفنانة السورية وعد البحيرى والفنان محمد الحلو والفنان أحمد ابراهيم والفنانة نادية مصطفي.


اخبار البحيرة

اوبرا دمنهور

مهرجان الموسيقى العربية

محمد ثروت

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