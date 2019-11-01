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محكمة لبنانية تقضى بإعدام قاتل ومغتصب الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 05:48 م
محكمة لبنانية تقضى بإعدام قاتل ومغتصب الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس ريبيكا دايكس
كتب محمد تهامى زكى - وكالات

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أصدرت محكمة لبنانية، اليوم الجمعة، حكما بإعدام سائق فى خدمة أوبر فى لبنان، يدعى طارق حوشية، لإدانته بقتل موظفة بالسفارة البريطانية تدعى ريبيكا دايكس، فى ديسمبر عام 2017، وفقا الوكالة الوطنية للإعلام.

واعترف حوشية باغتصاب وخنق دايكس، 30 عاما،  كانت دايكس تعمل بإدارة التنمية الدولية فى السفارة.

وأقامت أسرة الدبلوماسية الراحلة، مؤسسة خيرية لمساعدة اللاجئين مع التركيز على منع العنف ضد النساء.

وفي 2018، أعلنت السفارة البريطانية فى بيروت، تقديم منحة سنوية باسم دايكسل لامرأة لبنانية أو فلسطينية للحصول على رسالة الماجستير فى بريطانيا.

وعادة ما يطالب قضاة التحقيق فى لبنان بالإعدام فى قضايا القتل، لكن لبنان أوقف العمل بالعقوبة بشكل غير رسمى ولم يطبقها منذ عام 2004.

 

 


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