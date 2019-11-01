سوبر كورة
Ads
الجمعة، 01 نوفمبر 2019 09:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. افتتاح الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية بأكاديمية الأوقاف

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 06:15 م
غدا.. افتتاح الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية بأكاديمية الأوقاف أكاديمية الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة 6  أكتوبر افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية بحضور وزيري الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام العاشرة من صباح غد السبت.

ويعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الخطة الدعوية الخمسية لوزارة الأوقاف برئاسة وزير الأوقاف وحضور وزير التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة .

وأعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح (4) مدارس علمية جديدة ليصل عدد المدارس العلمية إلى (282) مدرسة على مستوى الجمهورية ، فى اطار الالتزام بالمنهج الوسطى.

أكدت وزارة الأوقاف، اجتياز 100 إمام وواعظة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية للدفعة الأولى.وأعلنت وزارة الأوقاف، أسماء 263 إماما لهم حق المقابلة النهائية فى المسابقة الثقافية الكبرى، حيث تطلق الوزارة عدة مسابقات ودورات تدريبية لتنمية الجانب العلمى للدعاة.

 

 


وزاره الاوقاف

التربية والتعليم

تدريب معلمى التربية الدينية

اكاديمية الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترشيح 10 أئمة من أوقاف الدقهلية لمحاربة التطرف والإرهاب بالدراسة في أكاديمية الأوقاف بـ 6 أكتوبر

الخميس، 26 سبتمبر 2019 10:18 ص

السبت.. أكاديمية الأوقاف لتدريب الدعاة تستقبل أوائل الثانوية العامة

الأربعاء، 31 يوليه 2019 02:00 ص

الأوقاف: تدريب خمسين إماما من دولة السودان الشقيق بأكاديمية الأوقاف الدولية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:39 م

مصطفى الفقى يحاضر فى أكاديمية الأوقاف عن "التحديات المعاصرة"

الإثنين، 11 فبراير 2019 07:00 ص

جولة تثقيفية للدارسين بأكاديمية الأوقاف فى زيارة جناح الوزارة لمعرض الكتاب

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد الفرنسية تحذر من العاصفة "إيملى" تصل سرعتها إلى 130 كم/ساعة

الأرصاد الفرنسية تحذر من العاصفة "إيملى" تصل سرعتها إلى 130 كم/ساعة

اسما شريف منير تغلق حسابها بـ فيسبوك بعد انتقادها للشيخ الشعراوى

اسما شريف منير تغلق حسابها بـ فيسبوك بعد انتقادها للشيخ الشعراوى

"سلم على الشهداء اللى معاك".. جنازة مهيبة لشهيد الواجب فى قنا.. الآلاف يودعون جثمان رئيس مباحث قوص.. الأهالى يهتفون: "لا إله إلا الله..الشهيد حبيب الله"..ويؤكدون: كان حريصا على تطهير المركز من العناصر الإجرامية

"سلم على الشهداء اللى معاك".. جنازة مهيبة لشهيد الواجب فى قنا.. الآلاف يودعون جثمان رئيس مباحث قوص.. الأهالى يهتفون: "لا إله إلا الله..الشهيد حبيب الله"..ويؤكدون: كان حريصا على تطهير المركز من العناصر الإجرامية

فيديو.. النصر للكيماويات الوسيطة.. طاقة أمل وحياة للمنتجات الاستراتيجية بالدولة

فيديو.. النصر للكيماويات الوسيطة.. طاقة أمل وحياة للمنتجات الاستراتيجية بالدولة

تريزيجيه يحذر من خطورة محمد صلاح ويؤكد: سنواجه ليفربول من أجل الفوز

تريزيجيه يحذر من خطورة محمد صلاح ويؤكد: سنواجه ليفربول من أجل الفوز

موجز 1.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بقيمة 515 مليون دولار

موجز 1.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بقيمة 515 مليون دولار

بريمة 63.. قصة يوم في حياة عمال الآبار بالصحراء الغربية.. "فيديو"

بريمة 63.. قصة يوم في حياة عمال الآبار بالصحراء الغربية.. "فيديو"

على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر التاسع

على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر التاسع

شاهد فى دقيقة.. تعرف على مواصفات أسئلة امتحانات أولى ثانوى لطلاب الدمج

شاهد فى دقيقة.. تعرف على مواصفات أسئلة امتحانات أولى ثانوى لطلاب الدمج

من قلب الأهرامات.. كاتى بيرى تتغزل فى الحضارة الفرعونية فى عيد ميلادها الـ35

من قلب الأهرامات.. كاتى بيرى تتغزل فى الحضارة الفرعونية فى عيد ميلادها الـ35

طاقم تحكيم نسائى يدير مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

طاقم تحكيم نسائى يدير مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإحلال والتجديد

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإحلال والتجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة