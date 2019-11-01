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تعرف على المناطق المقرر انقطاع المياه عنها اليوم بمحافظة الجيزة

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 04:41 م
تعرف على المناطق المقرر انقطاع المياه عنها اليوم بمحافظة الجيزة انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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قررت شركة مياه الجيزة قطع المياه عن عدد من المناطق بالمحافظة وذلك بسبب أعمال الإحلال والتجديد التى تجرى فى محطة صرف صحى أرض اللواء.

وللتعرف على المناطق المقرر قطع المياه عنها لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء وحتى الساعه الـ7 صباح غدا السبت هى كالتالى:

شارع الهرم بدءا من نصر الدين وحتى المساحة تقسيم عمروبن العاص الاول والثانى والثالثترعة عبد العال (1 .2 ) كفر طهرمس

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات توفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكوة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه والدفع بها فى المناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

 

 


انقطاع المياه

محافظه الجيزه

شركه مياه الجيزه

محطه ارض اللواء

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