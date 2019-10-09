5 أسباب وراء شعورك الدائم بالجوع.. منها قلة النوم

كتبت فاطمة خليل

بعض الناس يعانون من آلام الجوع التى تحدث بشكل متكرر، وبينما توجد أحيانًا أسباب طبية لهذا الأمر مثل: أمراض الغدة الدرقية أو تناول بعض الأدوية، إلا إن هناك أسباب أخرى تتعلق بنظامك الغذائى أو نمط حياتك وراء الشعور المتكرر بالجوع، وفقاً لموقع "Men health".

أسباب شعورك الدائم بالجوع





الشعور بالجوع

عدم الحصول على كفايتك من النوم



وفقًا لتقرير صادر عن جمعية القلب الأمريكية عام 2016، فقد يؤدي قلة النوم إلى تعطيل الهرمونات المنظمة للشهية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الجوع، ومن هذه الهرمونات هرمون الجريلين، الذى يحفز الجوع ويزداد هذا الهرمون عند الحرمان من النوم، ويقل هرمون اللبتين الذى يساعد على الشعور بالشبع.

كثرة شرب العصائر



إذا كنت تستبدل وجباتك بالعصائر المعلبة أو عصائر الفاكهة التى تبقيك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وبالتالى تشعر بالجوع، لأنك لا تأكل ما يكفى من الطعام.

و السبب هو أن السوائل تفرغ من معدتك خلال أقل من ساعة، بالمقارنة، تستغرق الأطعمة الصلبة ساعتين إلى أربع ساعات. كما إن عصر الفواكه يدمر أليافها، لذلك يحطمها جسمك بشكل أسرع، مما يقلل الشبع.

عدم تناول الطعام أو تخطى الوجبات



إذا كنت تقوم بتخطى الوجبات الرئيسية أو إهمال تناول الطعام خاصة فى وجبة الإفطار فمن الطبيعى أن تشعر بالجوع المستمر، عندما تكون مستيقظًا ، تستغرق معدتك حوالي 4 ساعات لتفريغها بعد الوجبة الغذائية إذا كنت جائعًا قبل ذلك، فأنت لم تأكل جيدًا في الوجبة السابقة و إذا نسيت تناول الطعام بشكل متكرر ، فقم بضبط تنبيه الهاتف.

تشرب الكثير من الصودا



أشارت دراسة أجرتها جامعة ييل الأمريكية إلى أن المشروبات الغازية أو الصودا وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر عالي الفركتوز، ترتبط بمستويات منخفضة من الشعور بالشبع.

لا تأكل ما يكفي من السلطة



الخضروات الورقية غنية بفيتامين K، وهو مادة مغذية للأنسولين تساعد على قمع الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.