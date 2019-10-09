مقتل شرطى خلال اشتباكات مع متظاهرين فى مالاوى

أ ش أ

لقى شرطى فى مالاوى، مصرعه خلال اشتباكات وقعت بين الشرطة ومتظاهرى المعارضة، الذين كانوا يحاولون منع عقد اجتماع علنى لرئيس البلاد "بيتر موثاريكا".

وأعلن الناطق الرسمى باسم شرطة مالاوى "جيمس كادادزيرا"، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم ألاربعاء، أن أعمال العنف اندلعت فى مدينة "مسندوي" (وسط) غربى العاصمة "ليلونجوي، مما أسفر عن مقتل شرطى على أيدى محتجين ومجرمين.

وقال شاهد عيان، إن هذه الحوادث اندلعت عندما ألقت شرطة مالاوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين .

وكان الرئيس، قد دعا فى اجتماعه العلنى الأول منذ إعادة انتخابه، والذى عقد أمس الثلاثاء، إلى وضع حد للعنف قائلا "إن مالاوى بلد الجميع ولا يجب حرقها، كما حث الشعب على إعادة بنائها للمضى قدما.