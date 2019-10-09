مفتى لبنان: رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان يدعم الاستقرار والاستثمار

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رحب مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، مؤكدا أن القرار يمثل دعما كبيرا لبلاده وستكون له تداعيات إيجابية متعددة فى سبيل تعزيز الاستقرار والاستثمار.

ووصف المفتى دريان، فى بيان له اليوم الأربعاء، قرار الإمارات بأنه "شجاع وحكيم وداعم للبنان، ويعكس ثقة القيادة الإماراتية بلبنان وحكومته"، مؤكدا أن هذه الخطوة شكلت ارتياحا واسعا لدى اللبنانيين جميعا، وتساهم بقوة فى توطيد العلاقات الإماراتية – اللبنانية.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، قد قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، استمرت لمدة يومين على رأس وفد وزارى واقتصادى كبير، وشارك خلالها فى مؤتمر الاستثمار الإماراتى – اللبنانى الذى عقد فى العاصمة أبو ظبى، إلى جانب إجرائه محادثات مع كبار المسئولين الإماراتيين وفى مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأعلنت الإمارات، خلال زيارة الحريرى، عن رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، وهو القرار الذى قوبل بترحيب لبنانى واسع، كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية عن تلقيه وعودا من الجانب الإماراتى بضخ استثمارات ومساعدات مالية لصالح لبنان، على نحو يعين البلاد على تجاوز أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة.