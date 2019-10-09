مدير مشروع الضبعة: التصنيع المحلى سيصل إلى 35% بحلول 2029

أكد المهندس محمد رمضان، مدير مشروع المحطة النووية بالضبعة بهيئة المحطات النووية، أن محطة الضبعة ليس الهدف الوحيد منها هو توليد الكهرباء وإنما هناك مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية من تنفيذ البرنامج النووى السلمى المصري.

وأضاف رمضان، لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات منتدى موردى الصناعات النووية الذى تنظمها شركة روساتوم الروسية، أن من أهم أهداف المحطة النووية بالضبعة هو تطوير الصناعة المحلية و ذلك من خلال وصول نسبة التصنيع المحلى بالمحطة عند استلام المفاعل ال4 إلى 35%.

وأضاف مدير مشروع المحطة النووية بالضبعة بهيئة المحطات النووية، أن متطلبات و معايير الجودة فى توريد المعدات النووية ستساعد على زيادة التنافسية بالسوق المصرى.