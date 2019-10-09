سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تنظم ندوة تثقيفية عن نصر أكتوبر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:27 م
محافظة القاهرة تنظم ندوة تثقيفية عن نصر أكتوبر ندوة تثقيفية عن نصر أكتوبر
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان "روح أكتوبر فى مواجهة التحديات المعاصرة"، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من طلبة المدارس وشباب الجامعات، فى إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

وقدم المحافظ خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه اللواء محسن صلاح الدين، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية التهنئة والتحية والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى ملحمة النصر الخالدة.

وأكد المحافظ أن كافة قادة وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة صمام أمن للوطن معرباً عن اعتزازه بكل الجهود والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة للحفاظ على الأمن القومى المصرى مشيراً إلى أن الشعب المصرى العظيم ضرب أروع الأمثلة خلال حرب أكتوبر المجيدة فى التماسك والثقة في قيادته السياسية وقواته المسلحة مما أدى إلى تحقيق النصر الخالد، ولا زالت روح أكتوبر تحافظ على مصر قوية مستقرة تواجه التحديات وتنتصر على كافة التهديدات بتماسك شعبها وعزم قواتها المسلحة وإخلاص قيادتها.

وأضاف المحافظ في كلمته أنه لابد وأن نستلهم روح أكتوبر وأن تظل دروسها المستفادة نبراسا لنا وللأجيال الحالية والقادمة بحيث تقودنا جميعاً نحو النجاح مهما كانت التحديات ، وتحقيق الاستقرار والبناء التنمية الشاملة .

وخلال الندوة تحدث اللواء حسين عبد الرازق، أحد أبطال حرب أكتوبر، عن مكانة مصر ودوره في حرب أكتوبر حيث كان قائد وحدة الصاعقة  وأهم المعارك التي خاضها ، كما تناول أهم التحديات التي تواجه مصر حالياً كالارهاب والشائعات ومعوقات التنمية ، وكيفية استثمار روح أكتوبر في التصدي لهذه التحديات من خلال العلم والتخطيط الجيد ووضوح الهدف .

كما استعرض اللواء فؤاد فيود، أحد أبطال حرب أكتوبر، فى كلمته بالندوة ذكرياته عن حرب أكتوبر ودور القيادة السياسية في ذلك الوقت في تحقيق ملحمة العبور العظيم ، وكيفية الاعداد والتخطيط الجيد لتلك الحرب ، بالاضافة إلى المؤامرات الخارجية التي تتعرض لها مصر حالياً وكيفية التصدي لها .

وفي نهاية الندوة قام اللواء محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بتقديم درع المحافظة لكل من اللواء فؤاد فيود وحسين عبد الرازق .


 

 

القاهرة

نصر اكتوبر

اخبار القاهرة

حرب اكتوبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة