محافظة الجيزة: محال هضبة الأهرام غير مرخصة بالكامل ولا يشملها قانون التصالح

أكد أمجد مصطفى، رئيس قطاع هضبة الأهرام، التابعة لحى الهرم بالجيزة، أن جميع محال الهضبة غير مرخص، إلا ثلاثة محال فقط، والمحال غير المرخصة لا يشملها قانون التصالح نظرًا لأنها أماكن مخصصة لمولات تجارية بالهضبة.



وأضاف رئيس هضبة الأهرام، فى تصريحات خاصة، أن هناك عددًا من شوارع قطاع الهضبة تعانى من تهالك طبقة الرصف، مما أدى لظهور الحفر، مشيرًا إلى أن مسئولية رصف الشوارع تقع على عاتق جمعية الهضبة المالكة للمشروع.



وفى السياق نفسه، قال رئيس قطاع الهضبة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى إطار ذلك قال إن هناك قطع أراضى خالية بالهضبة تقع وسط المبانى السكنية وتراكمت بها القمامة دون مراعاة أصحابها لرفعها أو إنشاء سور على القطعة مما شوه المنظر العام وانتشار الروائح الكريهة والحشرات، مشيرًا إلى أنه خاطب جمعية قطاع الهضبة لإرسال عناوين وأصحاب القطع لمخاطبتهم لرفع القمامة عن طريق هيئة النظافة، أو يطر إلى الحجز الإدارى على القطع، نظرًا لتكرار شكاوى السكان.