كيف يعمل جهاز اختبار الحمل المنزلى وما والوقت الأمثل لاستخدامه؟

فاطمة ياسر

في بداية الزواج وقبل قدوم الدورة الشهرية تذهب العديد من النساء لإجراء اختبار الحمل، وهناك العديد من الفحوصات التي تساعد على اكتشاف الحمل ومنها الاختبار المنزلي الذي يعتمد علي البول، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على هذا النوع من الفحوصات، وذلك وفقا لموقع " medlineplus".

اختبار الحمل المنزلي يتم عن طريق الفحص والكشف عن هرمون الحمل "hcg"، الذي يظهر بعد وجود البويضة الملقحة في الرحم أي انغراسها بمدة لا تقل عن 10 أيام، ويتم إفراز الهرمون في الدم والبول.

فيزداد نسبة هرمون الحمل في الجسم في الشهر الأول الذي يوضح فيه حقيقة الحمل من عدمه، ولكن ينصح بإجراء أي اختبار للحمل بعد موعد الدورة الشهرية، لأن الهرمون الخاص بالحمل يكون أكثر وضوحا وأكثر دقة في تحديد إذا حدث الحمل من عدمه.

وهناك العديد من النساء يستطعن اكتشاف حقيقة الحمل قبل موعد الدورة الشهرية بأيام قليلة، ونجد العكس فقد يأتي موعد الدورة الشهرية وتقوم المرأة بإجراء التحليل في المنزل ولا يظهر، وهذا يرجع إلي موعد الإباضة.

ويتم إجراء تحليل الحمل المنزلي عن طريق، أخذ عينة من البول الصباحي أي بعد استيقاظ المرأة مباشرة ووضعها علي الجهاز التحليل الحمل، وإنتظار النتيجة بعدها بـ5 دقائق، في حالة ظهور شرطين فهذا يعني أن هذه السيدة حامل، وفي حالة الشرطة الواحدة فهذا يعني أنها غير حامل.