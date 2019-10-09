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قطار المحاكمات.. سماع الشهود فى محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:02 ص
قطار المحاكمات.. سماع الشهود فى محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

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فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، ونرصد فى التقرير التالى أبرز الجلسات التى ستشهدها أروقة المحاكم.

تستمع محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، لأقوال الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

محاكمة عناصر حسم



تستمع المحكمة المختصة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، لأقوال الشهود فى محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابى، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

 


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