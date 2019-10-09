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ضبط 273 مخالفة تموينية متنوعة بمحافظة بنى سويف

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:53 م
ضبط 273 مخالفة تموينية متنوعة بمحافظة بنى سويف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف خلال استعراضه مجهودات مديرية التموين خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر الماضى، ضبط 273 مخالفة تموينية مختلفة خلال حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط فى الأسواق وأسعار السلع الأساسية.

 

وحسب تقرير مديرية التموين أنه تم "خلال الفترة المذكورة" تنظيم حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على معظم المخابز البلدية بدائرة المحافظة للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، والتى أسفرت عن تحرير 90 محضرا لمخالفات تم رصدها بالمخابز بواقع: 33 محضر لإنتاخ خبز غير مطابق للمواصفات، و21 محضر لنقص الوزن،و 20 محضر لعدم الالتزام بالمواعيد،و6 محاضر للتصرف فى حصة الدقيق،و3 محاضرلتجميع دقيق مدعم،و7 محاضر للتوقف عن الإنتاج.

 

وفى مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ، فقد تم تحرير 183 محضر بواقع 30 محضر لمستودعات ومحطات الوقود وهى (16 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار+ 11 محضر لعدم إرسال الإخطار الشهري+ 3 محاضر للبيع بأزيد من السعر وتجميع وتصرف مواد بترولية)، و132 مخالفة تموينية وهى (4 لإدارة منشآت بدون ترخيص +22 محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية+ 40 لعدم الإعلان عن الأسعار+ 44 محضر لعدم حمل شهادات صحية+ 20 محضر للذبح خارج المجزر+ 2 محضر لعدم وجود سجلات تجارية)،بالإضافة إلى تحرير 21 محضر فى حملات على البدالين " البقالين" التموينيين،والتى تضمنت:5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد،وذلك علاوة على ضبط 15 كرتونة زيت ناقصة الوزن،و10كيلو جرام سحلب و106 عبوة لانشون غير صالحة.

 

وشدد المحافظ هانى عبد الجابر على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية من الصحة والتموين والبيئة والطب البيطرى من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين و لضمان جودة و سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

 

 

 

 


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