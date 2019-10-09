صور.. محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ محور الخزان الجديد وميدان مجدى يعقوب

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

تفقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مشروع محور وكوبرى خزان أسوان الحر الجارى إنشاؤه ليكون بديلاً لكوبرى الخزان القديم بتكلفة 2 مليار جنيه وبطول 5 كم.

وطالب محافظ أسوان من الشركة المنفذة بالإسراع فى معدلات التنفيذ بالتوازى ما بين أعمال الرفع المساحى وجسات التربة والتصميمات، بجانب التنسيق مع الجهات الأخرى لتسهيل العمل فى المواقع الشرقية والغربية لجانبى نهر النيل.

وخلال نفس الجولة، تفقد اللواء أحمد إبراهيم مشروع المسرح المكشوف بمتحف النيل حيث أعطى توجيهاته لمديرة المتحف المهندسة إيرين فايز بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الأولى للمسرح المكشوف بمتحف النيل في إطار الاستعداد للعام السياحى القادم ووفقاً للبرنامج الزمنى لتجهيزه على أكمل وجه وافتتاحه أمام الجمهور فى نهاية الشهر الحالى ولاسيما أن نسبة التنفيذ به وصلت إلى 95%.

وأثناء تفقد محافظ أسوان الأعمال الجارية لإزالة هضبة صخرية لفتح أحد الشوارع الجانبية لطريق السادات لتصبح مدخلاً رئيسياً للموقع المقترح إنشاء مجمع الخدمات الحكومى النموذجى بالعقاد قرر المحافظ وقف العمل الجارى لإنشاء أحد المبانى لحين التأكد من صحة الموقف القانونى ومراجعة التراخيص، كما قرر أيضاً إزالة أحد المبانى المخالفة بنفس موقع مجمع الخدمات.

وفى ختام جولته، تابع أحمد إبراهيم الأعمال الجارية لمشروع تطوير وتجميل ميدان مصر الطيران والذى سيتم تحويله لميدان الدكتور مجدى يعقوب.



محافظ أسوان بالمسرح المكشوف



محافظ أسوان بميدان مجدى يعقوب



محافظ أسوان خلال الجولة