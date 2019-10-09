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رئيس المصرية للاتصالات ضمن القيادات الأكثر تأثيرًا فى مجال مراكز البيانات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:36 م
رئيس المصرية للاتصالات ضمن القيادات الأكثر تأثيرًا فى مجال مراكز البيانات المهندس عادل حامد رئيس المصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد

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نشرت مجلة "داتا إيكونومى" فى عددها الصادر هذا الشهر تقريرًا حول أهم 50 شخصية قيادية فى مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذين كان لهم إسهامًا واضحًا فى هذا المجال فى القارة الأفريقية.

وأبرزت المجلة فى تقريرها دور المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات كواحد من القيادات الخمسين الأكثر تأثيرًا في مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية في القارة السمراء خلال الفترة الماضية.

وعرضت المجلة تقريرًا موجزا عن أهم محطات المهندس عادل حامد منذ عمله نائبًا لرئيس الشركة للدولي والمشعلين، وحتى توليه منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة في يناير 2019، مشيرة إلى امتلاك المصرية للاتصالات لأهم وأكبر مراكز البيانات في المنطقة.


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عادل حامد

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داتا إيكونومى

الحوسة السحابية

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