سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أبخازيا المنتخب يتولى مهام منصبه رسميا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:26 م
رئيس أبخازيا المنتخب يتولى مهام منصبه رسميا برلمان أبخازيا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى الرئيس المنتخب لأبخازيا راؤول خادجيمبا، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية بحضور قضاة المحكمة الدستورية ونواب البرلمان، ليتولى بذلك رسمياً مهام منصبه كرئيس للجمهورية.

وقال رئيس البرلمان الأبخازى فاليرى كفارتشيا - أثناء مراسم التنصيب، حسبما أوردت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية - إن "الانتخابات الرئاسية

التي جرت في أبخازيا، أكدت مرة أخرى الالتزام بالمبادئ الديمقراطية فى بلدنا وأظهرت قدرة جمهورية أبخازيا على الحياة والعطاء كدولة".

يذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أبخازيا جرت 8 سبتمبر الماضي، حيث حصل فيها خادجيمبا على نسبة 47.39 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه وهو رئيس حزب "أمتساخارا" المعارض ألخاس كفيتسينيا على نسبة 46.99 في المائة.

 


ابخازيا

رئيس ابخازيا الجديد

البرلمان الابخازى

رئيس ابخازيا يؤدى اليمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوتين: روسيا مستمرة فى مساعدة ودعم أبخازيا

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 10:45 ص

بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى أبخازيا

الأحد، 08 سبتمبر 2019 09:54 ص

روسيا اليوم: تقدم رئيس أبخازيا الحالى "راؤول خاجيمبا" فى انتخابات الرئاسة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:18 ص

بوتين يعرب عن أمله أن تؤدى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى أبخازيا إلى تعزيز الاستقرار

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 11:16 م

أكثر من ألفى جندى روسى يشاركون فى مناورات عسكرية مشتركة فى أبخازيا

الخميس، 18 أبريل 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية الشهر

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية الشهر

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة