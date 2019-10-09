"دمشق" تدين التصريحات الهوجاء ونوايا تركيا العدوانية

كتب: أحمد جمعة

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركى والحشود العسكرية على الحدود السورية التى تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولى وخرقا سافراً لقرارات مجلس الأمن الدولى التى تؤكد جميعها على احترام وحدة وسلامة وسيادة سوريا.

وقال مصدر رسمى سورى فى وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، إن السلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر بجلاء الأطماع التوسعية التركية فى الأراضى السورية ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة وما يدعيه النظام التركي بخصوص أمن الحدود يكذبه إنكار هذا النظام وتجاهله لاتفاق أضنة الذي يمكن في حال احترام والتزام حكومة أردوغان به من تحقيق هذا الشيء.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أنه فى حال أصر نظام أردوغان على الشروع بعدوانه فإنه يضع نفسه بمصاف المجموعات الارهابية والعصابات المسلحة ويفقده بشكل قاطع موقع الضامن فى عملية استانا ويوجه ضربة قاصمة للعملية السياسية برمتها.