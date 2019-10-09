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دراسة: الروابط العائلية القوية تمنع حدوث الاكتئاب للمراهقين

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 م
دراسة: الروابط العائلية القوية تمنع حدوث الاكتئاب للمراهقين عائلة قوية ومترابطة اجتماعياً
كتب بيتر إبراهيم

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الاكتئاب هو السبب الرئيسي للإعاقة والمرض للناس في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يبدأ أثناء فترة المراهقة، خاصة بالنسبة للاناث، وقد يستمر أو يتكرر في مرحلة البلوغ ويميل إلى أن يصبح حالة صحية مزمنة مدى الحياة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، يعاني أكثر من 300 مليون شخص من اضطراب الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، والاكتئاب ليس فقط عن الشعور الضيق، لكن يمكن أن تضر أيضًا بالعلاقات الاجتماعية أو المدرسة أو العمل والصحة البدنية.

وقد يرتبط ضعف الصحة العقلية وأعراض الاكتئاب أيضًا بالزيادة الأخيرة في الوفيات المبكرة من اليأس إلى الانتحار والكحول والمخدرات.

ومن المعروف جيدًا من خلال الأدلة العلمية أن العلاقات الأسرية الوثيقة تقلل من مخاطر الاكتئاب أثناء فترة المراهقة ، وهي مرحلة من مراحل الحياة التي يبدأ فيها الاكتئاب ، خاصة بالنسبة للفتيات.

وأشارت الدراسة الحديثة التي أشرف عليها باحثون أمريكيون إلى أن كونك جزءًا من عائلة متماسكة في مرحلة المراهقة يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى المراهقين.


الترابط الاجتماعى

الترابط الأسرى

الاكتئاب

اكتئاب المراهقة

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