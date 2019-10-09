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خطة لتدريس اللغة الصينية فى أكاديمية شرطة دبى بالإمارات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:10 ص
خطة لتدريس اللغة الصينية فى أكاديمية شرطة دبى بالإمارات شرطة دبى
كتب محمد جمال

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استقبل اللواء عبد الله خليفة المرى، القائد العام لشرطة دبى، وفداً أمنياً من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة ليو يواجين، نائب وزير الأمن العام، ومفوض لشؤون مكافحة الإرهاب فى جمهورية الصين الشعبية، يرافقه شيوهانغ قنصل عام الصين، والوفد المرافق له، وذلك فى نادى ضباط شرطة دبي، وكشف اللواء عبد الله خليفة المرى عن خطة لتدريس اللغة الصينية فى أكاديمية شرطة دبى.

 

حضر اللقاء العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط.

 

وتناول الجانبان سبل تطوير وتعزيز التعاون والشراكة فى المجال الأمنى والشرطى ومكافحة الجرائم، خصوصاً المخدرات والسرقات والنشل وغيرها، وتبادل المعلومات والخبرات بين القيادة العامة لشرطة دبى وجمهورية الصين الشعبية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

 

وأكد اللواء عبد الله خليفة المرى حرص شرطة دبى على تعزيز التعاون المشترك مع الأجهزة الشرطية والأمنية فى جمهورية الصين الشعبية والاطلاع على أفضل الممارسات الأمنية فى الجوانب المختلفة، لافتاً إلى أن الصين لديها تجارب ناجحة فى تنظيم الفعاليات العالمية والرياضية والمحلية، ويمكن لشرطة دبى الاستفادة منها خلال معرض إكسبو 2020 الذى سيعقد فى دبي.

 


شرطة دبى

الإمارات

اللغة الصينية

الصين

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