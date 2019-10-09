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حميدتى يُشيد بدور الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى لتحقيق السلام فى السودان

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:38 م
حميدتى يُشيد بدور الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى لتحقيق السلام فى السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"
أ ش أ

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أشاد الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى" عضو مجلس السيادة قائد قوات "الدعم السريع" فى السودان، بالدعم الذى ظلت تقدمه الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى من أجل السلام والاستقرار في السودان.

وبحث حميدتي، اليوم، الاربعاء، مع وكيل الأمم المتحدة لعملية السلام جون بيير لاكرا، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقى اسماعيل الشرقي، كيفية دعم الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لجهود الحكومة الانتقالية في السوداني، من أجل استتباب الأمن والاستقرار والتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع الحركات المسلحة.

وقال وكيل الأمم المتحدة للسلام إن اللقاء أكد على الدعم القوى من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى، للجهود الحالية التى تقوم بها الحكومة السودانية، والشعب السودانى لتحقيق السلام.

وأضاف أن رسالتهم واضحة في هذا الصدد، وهى أن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي جاهزان لتقديم الدعم للسودان فى جهود بناء السلام وحشد الشركاء الدوليين الآخرين، لمساعدته في هذه الجهود.

من جانبه، قال مفوض السلم والأمن فى الاتحاد الافريقي إن الاتحاد مستعد لمساعدة السودان في تحقيق السلام حتى يتمكن من التوجه إلى التنمية، وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب السوداني من أمن ووئام وتقدم، مضيفا أن اللقاء مع الفريق أول محمد حمدان دقلو، كان ايجابيا ومثمرا.  


السودان

الامم المتحده

الاتحاد الافريقى

اخبار السودان

السلام فى السودان

الحكومه السودانيه

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