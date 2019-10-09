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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسلام 4 أيام

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:53 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسلام 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المساكن بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
كانت البداية بورود، معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها أن  كل من "عبد الرحمن . خ"، عاطل ،و"ابراهيم . ع"، عاطل، و"إسلام . م"، عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب ( كسر الباب )، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.
 
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن  ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم،  وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها، وتم بإرشادهم  ضبط  كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

نيابة السلام

سرقة

تشكيل عصابى

قسم السلام

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