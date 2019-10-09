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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالختام بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات المالية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:05 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالختام بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات المالية بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات المالية.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.52% خاسراً 29.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5689.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% خاسراً 42.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6194.13 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% خاسراً 3.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4707.31 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 106.4 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون دينار كويتى عبر 5033 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها  قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.31%، أعقبه قطاعى البنوك بنسبة 0.74%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%.
 
وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، تلاه شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.04%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.10%، فيما تصدر سهم "شركة دانة الصفاة الغذائية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 31.40% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 8.66%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 7.66%.
 

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