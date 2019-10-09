تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالختام بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات المالية

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات المالية.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.52% خاسراً 29.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5689.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% خاسراً 42.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6194.13 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% خاسراً 3.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4707.31 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 106.4 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون دينار كويتى عبر 5033 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.31%، أعقبه قطاعى البنوك بنسبة 0.74%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%.

وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، تلاه شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.04%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.10%، فيما تصدر سهم "شركة دانة الصفاة الغذائية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 31.40% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 8.66%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 7.66%.