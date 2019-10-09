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القوى العاملة: نعمل بفكر جديد للتدريب المهنى بالانتقال للشباب لمحل إقامتهم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:15 م
القوى العاملة: نعمل بفكر جديد للتدريب المهنى بالانتقال للشباب لمحل إقامتهم وزارة القوى العامله
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعمل بفكر جديد فى مجال التدريب المهنى باعتباره أولى الخطوات الجادة نحو التشغيل الأمثل، مؤكدا أنه لا تشغيل دون تدريب، لأنه النواة الأولى الذى ترتكز عليه فكرة التشغيل الأمثل، مضيفًا أنه انطلاقًا من إيمان وزارة القوى العاملة بأهمية ملف التدريب فقد أطلقت 2019 عامًا للتدريب المهنى.

وقال فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه من هذا المنطلق نقلت الوزارة الفكر التدريبى من 38 مركزا ثابتا تابعة لها بالمحافظات إلى وحدات التدريب المتنقلة لتصل للشباب لمحله إقامتهم، الأمر الذى سيعودُ عليهِم بالنفع الكبير والانطلاق نحو مستقبل أفضل له ولأسرته، وتقديم خدمة جليلة تقدم للمجتمع والدولة المصرية، برفعِ أسهم الاقتصاد وزيادة وريادة الإنتاج المصرى.

وأشار إلى أن هذا الفكر جاء من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، التى أطلقتها الوزارة بـ  4 وحدات متنقلة للتدريب المهنى على مهن التفصيل والخياطة والسباكة الصحية والتركيبات الكهربائية، بالقرى والنجوع فى 27 محافظة.

وقال إن "مهنتك مستقبلك"، تأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدفُ الوصول إلى متدربٍ كفء على مستوى عالٍ باعتبار أن التدريب الجيِّد هو السبيل الأفضل للتشغيلِ الأمثل.

وأوضح أن الوزارة تتابع يوميا التدريب بالوحدات الأربع المتنقلة فى قرى ونجوع محافظات الوادى الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، لإزالة أية معوقات قد تقابل المتدربين، حيث يتم تنفيذ دورات التدريب التى تضم كل واحدة 15 متدربة ومتدرباً علي مهن التفصيل والخياطة والسباكة الصحية والتركيبات الكهربائية.

وقال : إن الوزارة تقوم حاليا بإعادة تطوير وتأهيل 9 وحدات متنقلة بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، تمهيدا لإطلاقها لتجوب باقي  قري ونجوع محافظات مصر.


 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

الوحدات التنقله

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