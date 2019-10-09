القبض على عاطل أثناء محاولته سرقة منزل فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل، خلال محاوله سرقة منزل بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بمساعدة الأهالى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيد، من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، يفيد من ضبط "محمد حسن" 41 عاما، ومقيم بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وبحوزتة سلاح نارى فرد خرطوش، و3 طلقات، وذلك حال قيامه بسرقة منزل بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بمساعدة الأهالى، وبمواجهته تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.