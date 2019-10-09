القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة التبين

كتب أحمد عبد الهادى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بمنطقة التبين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة التبين، مفادة تلقية بلاغا من "عبد الغفار ا" ، 26 سنة، سائق باحدى شركات السيارات بأنه أكتشف سرقة السيارة رقم ع د 1988 " ميني باص " ماركة ميتسوبيشي موديل 2017م بيضاء اللون ( تابعه للشركة عمله ويعمل عليها كسائق )، أثناء توقفها أسفل العقار سكنه كائن دائرة قسم شرطة المعصرة، وقرر بأن السيارة مزودة بجهاز GPS وبتتبعها أمكن التوصل الي تواجد السيارة بالمنطقة الزراعية خلف مصنع الكارتون بدائرة القسم فحضر للإبلاغ.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وأمكن العثور علي السيارة بالمنطقة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط العثور على السيارة أمكن ضبط كلاً من "ع. ع. ع" ، 22 سنة، عاطل ، و" ع. ح. م"، 32 سنة، ميكانيكي، واستقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها مستقلان السيارة رقم ف ر 5849 ماركة راما موديل 1981م بيضاء اللون " ملك وقيادة المتهم الثاني " والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة السيارة " بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بإسلوب " المفتاح المصطنع " وأقرا بسرقة السيارة رقم أ س 2485 ماركة ميتسوبيشي " ميني باص "بذات الأسلوب، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 28428 لسنة 2019م جنح حلوان بتاريخ 6/10/2019م ، بلاغ "حمادة. أ. م" ، 35 سنة، سائق ، تم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها بمنطقة عرب أبو ساعد ـ الصف / جيزة ، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتان واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الاجرات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .