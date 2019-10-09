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القبض على المتهمين بقتل ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية بالشرقية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:41 م
القبض على المتهمين بقتل ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية بالشرقية ضبط متهمين - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بالتسنيق مع الأمن العام، من ضبط المتهمان بقتل ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية، وتم إحالتهما إلى نيابة ديرب نجم، للتحقيق معهما برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد العثور على "زبيدة ط ا" 66 سنة ربة منزل مقيمة شوبك اكراش، جثة هامدة وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها وأن الجريمة بهدف السرقة، وانتقل ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث لمسرح الجريمة، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

 

وقررت النيابة العامة، نقل الجثة لمشرحة المستشفى وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وتبين وجود أثار مقاومة من المجنى عليها أثناء خنقها، وتبين سرقة غويشة ذهبية وخاتم منها أثناء المقاومة، كما تبين أن تعيش بمنزل العائلة ولكن تقيم بشقة يمفردها، وقام شابين بالتسلل إلى الشقة وقام بسرقتها وأثناء ذلك إستيقظت وتعرفت عليهما فقام بالتخلص منها، ولاذا بالفرار وتم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.


الشرقية

مركز شرطة ديرب نجم

قتل ربة منزل وسرقة مشغولتها الذهبية

ضبط المتهمان بقتل ربة منزل

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