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السفارة المصرية فى كندا تنظم لقاءً موسعاً ومحاضرة لـ"ماما ماجي" فى أوتاوا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:55 م
السفارة المصرية فى كندا تنظم لقاءً موسعاً ومحاضرة لـ"ماما ماجي" فى أوتاوا
كتب- أحمد جمعة

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نظمت سفارة جمهورية مصر العربية بكندا ، بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان الخيرية، محاضرة ولقاء موسعاً للسيدة ماجدة جبران "ماما ماجي" مؤسسة ورئيسة جمعية "أطفال ستيفن" الخيرية بمصر، بحضور  100 شخص من ممثلي الحكومة الكندية والمؤسسات التنموية ورؤساء الجامعات ومراكز البحث وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال المرأة والطفل، بالإضافة الي سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في كندا، وآباء عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية في أوتاوا ومونتريال وتورونتو.

 

ماما ماجى
ماما ماجى

 

وألقى أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا كلمة فى بداية اللقاء، رحب فيها بماما ماجي، مثنياً على عملها التطوعي من خلال مؤسستها الخيرية التى استطاعت ان تحشد طاقة أكثر من 1400 متطوع من كافة محافظات مصر، يخدمون أكثر من 30 ألف أسرة أسبوعيا، عبر تقديم المال والغذاء والملبس، مشيرا إلى أن رحلة ماما ماجي تبث روح الأمل والتفاؤل، وأن الجهد الذى تقدمه يتوافق وخطوات الحكومة المصرية نحو تقديم الخدمات الاساسية للمناطق الاكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، فى إطار رؤية شاملة تستهدف بناء دولة تجسد قيم الحداثة والتنوير، لضمان حياة أفضل لجميع المصريين، لاسيما المرأة والشباب.

 

ماما ماجى ترحب بالضيوف
ماما ماجى ترحب بالضيوف

 

وأضاف السفير المصري في كلمته، أن وجود مجتمع مدني قوي وحيوي ومسؤول، هو عنصر أساسى في معادلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا في بناء قدرة المجتمع على الصمود والمساهمة في مكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للإرهاب والتطرف، مسلطاً الضوء على القانون الجديد المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني فى مصر.

 

وفي تصريح للسفير المصرى عقب اللقاء، أشار الي ان حديث " ماما ماجى" عن تجربتها في العمل التطوعي في مصر، وما لمسته من رغبة جامحة لدى العديد في أبناء الشعب المصرى في تقديم يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجا لإعادة اكتشاف إمكاناتهم الدفينة وطاقاتهم غير المستغلة، قد أثار إعجاب الحضور ورغبتهم في التعرف علي المزيد عن التجربة المصرية. كما أن حجم المشاركين في الندوة، وتنوع خلفياتهم، عكس وجود رغبة لدى دوائر صنع القرار ومؤسسات الفكر والبحث ومنظمات المجتمع المدنى الكندية في التعرف عن قرب علي مختلف أنشطة العمل التنموى التطوعي في مصر، والاطلاع علي فرص وتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر باعتبارها الدولة الأكبر والأكثر ثقلا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

سفير مصر بكندا
سفير مصر بكندا

 

الجدير بالذكر أن ماما ماجى حصلت على العديد من الجوائز محليا ودوليا، حيث كرمها السيد رئيس الجمهورية في احتفالية الأم المثالية لعام 2018، كما حصلت على جائزة المرأة الدولية الشجاعة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019، وجائزة صناع الأمل من حكومة دبي عام 2017.


كندا

ماما ماجى

أوتاوا

مصر

اخبار مصر

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