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الزراعة: لجان متخصصة لتدقيق بيانات مساحات الخضر والفاكهة النيلية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:25 ص
الزراعة: لجان متخصصة لتدقيق بيانات مساحات الخضر والفاكهة النيلية خضروات وفاكهة
كتب عز النوبى

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واصلت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال لجان متخصصة من قبل إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل  الزراعية والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية، حصر البيانات الزراعية  لمساحات الخضر والفاكهة بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف، وزيادة المعروض بالأسواق وزيادة التصدير.

قال محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية  للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك   لجان دورية تعمل على حصر البيانات الزراعية للخضر والفاكهة بصورة دقيقة، خاصة الزراعات  النيلية فى العروات المتاخرة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

 فيما أكد تقرير المحاصيل الزراعية، أن هناك تكليفات لجميع إدارات المحاصيل البستانية بتكثيف الحملات المرورية على  جميع محاصيل الخضروات بكافة أنواعها لزيادة الإنتاجية وتغطية السوق المحلى من خلال توفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات، وتوفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة،دون تدخل الوسطاء.

 


زراعات الخضر

المحاصيل البستانية

المنتجات الزراعية

الصادرات الزراعية

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