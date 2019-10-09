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"الزراعة": تحصين 19.850 رأس حيوان ضد 4 أمراض وبائية بالجيزة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:00 ص
"الزراعة": تحصين 19.850 رأس حيوان ضد 4 أمراض وبائية بالجيزة تحصين حيوانات - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أنه طبقا لأحد التقارير الواردة من مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيرة، بشأن تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية، بلغ تحصين عدد  أغــنام - ماعــــز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة 4714 رأس، وتحصين عدد 465 حيوانا ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين عدد 15.252 حيوان ضد مرض جدرى الماشية – جدرى الاغنام بنطاق المحافظة، وذلك فى الفترة من 15 إلى 21 من الشهر الماضى .

 

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل لـ"اليوم السابع" على نسخه منه، أن إجمالى عدد الندوات الإرشادية التى تم عقدها للتوعية بأهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وأهمية التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والتوعية بخطورة مرض السعار والأمراض المشتركة بلغت  10 ندوات فى مختلف المراكز داخل نطاق المحافظة وخلال نفس الفترة .

 

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية أن وزارة الزراعة تعمل على من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى والطب الوقائى بالمديريات، كما تواصل الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة أعمالها .


تحصين الحيوانات

طاعون المجترات

الخدمات البيطرية

الامراض الوبائية

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