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الدفاع عن جدة الطفلة جنة يطالب بالكشف على قواها العقلية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:08 م
الدفاع عن جدة الطفلة جنة يطالب بالكشف على قواها العقلية المحكمة
الدقهلية شريف الديب

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طلبت هيئة الدفاع عن المتهمة "صفاء.ع.ع" جدة الطفلة جنة والمتهمة بتعذيبها والذى أسفر عن وفاتها، عرض المتهمة على مصحة نفسية لبيان مدى قوها العقلية، وقد تقدم كل من سلامة شعبان وأحمد بركات محامى المتهمة، للمستشار نسيم بيومى رئيس الدائرة السادسة بطلباتهم.

 

فيما تمسك أشرف يس محامى المجنى عليها الطفلة جنة، وأحمد عادل من المجلس القومى للطفولة والأمومة بتعديل القيد والوصف بأنها جريمة قتل عمد وجريمة هتك عرض، وأكدوا أنه من حق الدفاع أن يطلب كل ما يتراى له، ولكن من واقع اعترافاتها بالنيابة العامة تبين أنها سليمة وقواها العقلية بحالة جيدة.

 

وقرر رئيس المحكمة بإيداع المتهمة بمصحة الأمراض العقلية بالعباسية لمدة شهر لبيان مدى سلامتها العقلية.

 

يذكر أن أمر المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بعد وصول تقرير الطب الشرعى والذى أكد فيه أن القضية رقم 14167 لسنة 2019 بشأن فحص وتشريح جثة الطفلة المجنى عليها الطفلة جنة محمد سمير 4 سنوات، والمقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين وأوضح ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وتحديد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كان هناك أثر اعتداء جنسى من عدمه.

 

وأكد التقرير أنه بفحص وتشريح جثة المجنى عليها من المعالم وجود حروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بالظهر والمناطق الحساسة غير منتظمة الشكل، ومثلها ينشأ من جراء ملامسة سطح الجسم فى هذه المواضع الجسم صلب ساخن أيا كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل تسخين شرشرة حديد وكى المجنى عليها بها.


الدقهليه

جنايات المنصورة

محاكمة جدة جنة

الطفلة جنة

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