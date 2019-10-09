الدفاع الروسية: رصد 60 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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رصد الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية ،26 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقع 10 منها فى محافظة إدلب و7 فى حلب و7 باللاذقية بالإضافة إلى انتهاكين اثنين فى حماه.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجانب التركى فى اللجنة رصد بدوره 34 انتهاكا منها 16 فى إدلب و10 باللاذقية و2 فى حماه و6 فى حلب.

وأضاف البيان، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية أية عمليات إنسانية، موضحا أنه تم بشكل عام تنفيذ 2218 عملية إنسانية بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3634.741 طن.