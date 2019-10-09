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البورصة تلغى العمليات على سهم "الشرقية للدخان" بسبب إضراب العمال

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:33 م
البورصة تلغى العمليات على سهم "الشرقية للدخان" بسبب إضراب العمال سجائر - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشرقية - ايسترن كومبانى خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وذلك قبل الإعلان عن الحدث الجوهرى المعلن فى تمام الساعة 14:09:11.
 
وجاء ذلك بعد إعلان شركة الشرقية-ايسترن كومبانى، عن عقد اجتماع بين ممثلى أعضاء مجلس الإدارة وممثلى العاملين بالنقابة واللجنة النقابية لبحث مطالب العمل المتعلقة بزيادة حافز الإنتاج اليوم، وذلك بعد التوقف الجزئى لبعض خطوط الإنتاج بالشركة بسبب إضراب العاملين.
 
وكانت شركة الشرقية -ايسترن كومباني، قد حققت أرباحاً بلغت 3.73 مليار جنيه خلال العام المالى 2018-2019 بنسبة انخفاض 11.96%.
 
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالى 2018-2019، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه في العام المقارن.
 

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الشرقية ايسترن كومبانى

اضراب الشرقية للدخان

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