البرلمان الهولندى يطالب بالتحقيق فى دور كييف فى كارثة الطائرة الماليزية

أمستردام (أ ش أ)

أيد البرلمان الهولندى اليوم الأربعاء، مقترحا يطالب الحكومة بإجراء تحقيق فى دور كييف فى حادث تحطم الطائرة الماليزية "أم أتش 17 " فوق دونباس فى عام 2014 والذى أسفر عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.

وطالب البرلمان ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ـ حكومة بلاده بالتحقيق في دور كييف في كارثة الطائرة الماليزية، حيث كشف محقق ألماني أدلة مهمة حول القضية، لكن هولندا ترفض تسلمها .

وقال عضو في البرلمان عن "الحزب المسيحى الديمقراطى"، كريس فان دام، فى تغريدة على "توتير"، إن الطلب تم قبوله بالإجماع.

وأعلن البرلمان الهولندى فى أكتوبر الماضى، عن نيته مطالبة الحكومة توضيح عدم غلق السلطات الأوكرانية سنة 2014 المجال الجوي شرقي البلاد.

وحملت السلطات الأوكرانية مقاتلي "جمهورية دونيتسك الشعبية" المسؤولية عن الكارثة، فيما أعلنت الأخيرة على لسان قيادتها أنها لا تملك وسائل قادرة على إسقاط أهداف تحلق على هذه الارتفاعات العالية.

يذكر أن منطقة دونيتسك شهدت سنة 2014 - وفي الفترة التي تعرضت فيها طائرة الركاب الماليزية لقصف بصاروخ - أعمالا قتالية بين الجيش الأوكراني ومقاتلين من "جمهورية دونيتسك الشعبية"، فى حين لم تعلن كييف غلق المجال الجوي في تلك المناطق رغم خطورة الوضع.