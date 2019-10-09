سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الهولندى يطالب بالتحقيق فى دور كييف فى كارثة الطائرة الماليزية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:33 ص
البرلمان الهولندى يطالب بالتحقيق فى دور كييف فى كارثة الطائرة الماليزية البرلمان الهولندى ـ صورة أرشيفية
أمستردام (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيد البرلمان الهولندى اليوم الأربعاء، مقترحا يطالب الحكومة بإجراء تحقيق فى دور كييف فى حادث تحطم الطائرة الماليزية "أم أتش 17 " فوق دونباس فى عام 2014 والذى أسفر عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.

وطالب البرلمان ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ـ حكومة بلاده بالتحقيق في دور كييف في كارثة الطائرة الماليزية، حيث كشف محقق ألماني أدلة مهمة حول القضية، لكن هولندا ترفض تسلمها .

وقال عضو في البرلمان عن "الحزب المسيحى الديمقراطى"، كريس فان دام، فى تغريدة على "توتير"، إن الطلب تم قبوله بالإجماع.

وأعلن البرلمان الهولندى فى أكتوبر الماضى، عن نيته مطالبة الحكومة توضيح عدم غلق السلطات الأوكرانية سنة 2014 المجال الجوي شرقي البلاد.

وحملت السلطات الأوكرانية مقاتلي "جمهورية دونيتسك الشعبية" المسؤولية عن الكارثة، فيما أعلنت الأخيرة على لسان قيادتها أنها لا تملك وسائل قادرة على إسقاط أهداف تحلق على هذه الارتفاعات العالية.

يذكر أن منطقة دونيتسك شهدت سنة 2014 - وفي الفترة التي تعرضت فيها طائرة الركاب الماليزية لقصف بصاروخ - أعمالا قتالية بين الجيش الأوكراني ومقاتلين من "جمهورية دونيتسك الشعبية"، فى حين لم تعلن كييف غلق المجال الجوي في تلك المناطق رغم خطورة الوضع.

 

 


البرلمان الهولندى

الطائره الماليزيه

كييف

الطائره الماليزيه المنكوبه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكرملين: التحقيق فى حادث تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا "غير موضوعى"

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:21 م

روسيا تطالب بالتحقيق النزيه فى تحطم الطائرة الماليزية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:20 م

بومبيو: يجب محاكمة جميع المتورطين فى إسقاط الطائرة الماليزية

الخميس، 20 يونيو 2019 11:40 ص

روسيا: نتائج التحقيق فى كارثة الطائرة الماليزية لا أساس لها

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:28 م

هولندا تحاكم المشتبه بهم فى إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا غيابيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:06 م

هولندا وأستراليا وروسيا تعقد أول لقاء حول تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:33 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة