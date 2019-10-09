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اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 م
اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طالب بالدقهلية ومساومة أهله لدفع 5 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

 

تلقى مركز شرطة المطرية بلاغاً من أحد المواطنين طالب  بأنه أثناء عودته، وبصحبته صديقه طالب مقيمان بذات الدائرة، مستقلان دراجة نارية قيادته ولدى وصولهما لمنزل صديقه اعترضتهما سيارة ملاكى وترجل منها شخصان بحوزة أحدهما سلاح نارى والآخر سلاح أبيض واصطحبا صديقه عنوة للسيارة وهربوا به، ولاحقاً تلقى والد المجنى عليه اتصالاً تليفونياً من مجهول طلب خلاله مبلغ 5 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراح نجله.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم "5 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة"، وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه من مكان احتجازه بمزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بنطاق أمن الإسماعيلية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بالتنسيق وقطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الإسماعيلية والسويس، حيث تم ضبطهم جميعاً وبحوزتهم (بندقية خرطوش - سلاح أبيض "سكين").

 

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، واعترفوا أحدهم بقيامه بالتخطيط لارتكاب الواقعة بقصد الحصول على مبلغ الفدية، وقيامه فى سبيل ذلك بالإستعانة بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وإحتجاز المجنى عليه بمزرعة خاصة بأحد المتهمين.


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