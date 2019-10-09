أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول.. صور

أسوان - صلاح المسن

تتكاتف جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان لمواجهة السيول، ورفعت أجهزة وزارة الرى بأسوان درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول للموسم الحالى، حيث جرى التأكيد على جاهزية جميع المحطات ووحدات الطوارئ.



وأكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان لـ"اليوم السابع"، أنه جرت صيانة ورفع كفاءه شبكة الرى المنتشرة بجميع أرجاء المحافظة، وكذلك إدارة وتشغيل المنشآت المائية والاستعداد لمواجهة موسم السيول، موضحًا أنه عُقدت اجتماعات برؤساء الأقسام وجميع العاملين بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، وذلك لمناقشة منظومة العمل بالإدارة ووضع آليات تطوير أداء العمل بمختلف الأقسام.



وكان العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو، تفقد مخرات السيول التابعة للوحدات المحلية القروية للاطمئنان على مخرات السيول ورفع درجة الاستعداد القصوى وحمايتها من التعديات ورفع مستوى الكفاءة ودرجة الأمان، وجرى عقد اجتماع لمناقشة استعدادات استقبال مياه السيول فى حالة حدوثها و التى تبين أنها صالحة لاستقبال موسم السيول.



فيما شهدت الوحدة المحلية لمركز ادفو، عدة اجتماعات لأعضاء اللجنة المشكلة بشأن الاستعداد لموسم السيول بحضور ممثلى الوحدة المحلية والرى والسكة الحديد والطرق وتم مناقشة نتائج مرور اللجنة على جميع المخرات بدائرة المركز وتفقدها والوقوف على مدى جاهزيتها .



كما قامت الوحدة المحلية لقرى وادى الرديسية، بمركز إدفو بالمرور على مخر سيل السراج 1 ومخر سيل السراج 2، وتبين أنه لا يوجد عليهم أى عوائق أو تعديات فى حالة توقع هبوط أمطار أو سيول فى أى لحظة.



مخرات السيول



رفع درجة الاستعداد القصوى



حماية مخرات السيول من أى تعديات



مخرات السيول



مخرات السيول