أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-10-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية انخفاضا طفيفا حيث سجل "عيار 24" نحو 181.11 ريال سعودى مقابل 48.29 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 181.11 ريال بما يعادل 48.29$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 166.02 ريال بما يعادل 44.27$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 158.48 ريال بما يعادل 42.25$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 135.84 ريال بما يعادل 36.22$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.65 ريال بما يعادل 28.17$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.56 ريال بما يعادل 24.14$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,633 ريال بما يعادل 1,502$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,268 ريال بما يعادل 338.03$

سعر كيلو الذهب بنحو 181,112 ريال بما يعادل 48,289$