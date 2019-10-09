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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:32 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019 الذهب السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-10-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية انخفاضا طفيفا حيث سجل "عيار 24" نحو  181.11 ريال سعودى مقابل 48.29 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  181.11 ريال      بما يعادل  48.29$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  166.02 ريال      بما يعادل  44.27$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  158.48 ريال      بما يعادل  42.25$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  135.84 ريال      بما يعادل  36.22$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  105.65 ريال      بما يعادل  28.17$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 90.56 ريال         بما يعادل  24.14$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,633  ريال        بما يعادل  1,502$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,268 ريال        بما يعادل  338.03$

سعر كيلو الذهب       بنحو 181,112 ريال     بما يعادل  48,289$


الذهب

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عيار 21

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اليوم السابع بلس

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