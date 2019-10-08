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وفد الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتفقد حملة طاعون المجترات الصغيرة بأسوان

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:20 م
وفد الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتفقد حملة طاعون المجترات الصغيرة بأسوان وفد الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتفقد حملة طاعون المجترات الصغيرة بأسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تفقد اليوم وفد من الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أعمال لجان تحصين طاعون المجترات الصغيرة بأنحاء قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة أسوان، رافق وفد الهيئة العامة للخدمات البيطرية أطباء مديرية الطب البيطرى بأسوان، حيث أسفرت جهود التحصين عن تحصين 843 رأس أغنام على مستوى الإدارات البيطرية الستة التابعة لمحافظة أسوان وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد محمد صالح مدير الطب البيطرى بأسوان.

 

فى نفس السياق كانت قد أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، مد الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض المجترات الصغير 15 يوماً، على أن تنتهى 22 من الشهر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

 

 


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طاعون المجترات الصغيرة

بيطرى اسوان

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