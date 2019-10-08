"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

كتب ـ أحمد عبد الهادى - أسماء شلبي

دعوى الرؤية تعتبر من الدعاوى التي لا بد من صدور حكم بها، أى أنها لن ترفض من قبل المحكمة بل ستحكم برؤية الطفل في المكان الذي يحدده الأب في عريضة الدعوى، بشرط أن يكون مكانًا صالحًا للطفل، وفي إطار الخدمات التي اعتاد "اليوم السابع" علي تقديمها نقدم اليوم شرحا وافيا لكيفية إقامة دعوى الرؤية.

- تقديم طلب تسوية لمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية

ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لحضور الأب والأم لمكتب تسوية موضوع الرؤية ودياً.

- يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين في الميعاد الذي حدده الاخصائي المختص .

- في حالة عدم التسوية يتقدم الأب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، ويتم الحكم بتحديد مكان عام "يفضل نادى رياضي أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل" قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معد لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والانصراف.